Braskem cancela, a pedido da Petrobras, AGE que votaria troca de membro do conselho

A Braskem comunicou nesta quinta-feira, 26, o cancelamento da Assembleia Geral Extraordinária, que seria realizada em 03 de outubro e analisaria a substituição de um membro efetivo do seu conselho de administração indicado pela Petrobras, uma das acionistas da companhia.

O cancelamento, segundo a Braskem, foi a pedido da estatal, "no contexto do seu processo interno para indicação ou substituição de membros do conselho de administração da companhia, conforme acordo de acionistas firmado com a Novonor, em recuperação judicial".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A Braskem tinha divulgado a convocação em 13 de setembro, quando informou que Paulo Roberto Britto Guimarães seria substituído por Olavo Bentes David. Bentes completaria o restante do mandato em curso, que irá até a AGE que analisará as demonstrações financeiras de 2025 e ratificará a composição do colegiado.