BC estima inflação acumulada de 1,42% de setembro a dezembro, contra 1,03% de maio a agosto

As projeções de curto prazo do Banco Central (BC) indicam que a inflação brasileira vai somar 1,42% entre setembro e dezembro, contra 1,03% no acumulado de maio a agosto. As estimativas mensais de IPCA foram divulgas nesta quinta-feira, 26, pela autoridade monetária no Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de setembro.

O BC espera que o IPCA atinja 0,57% em setembro, 0,36% em outubro, 0,04% em novembro e 0,44% em dezembro. Considerando as taxas acumuladas em 12 meses, a inflação chegaria a 4,56% este mês, subiria a 4,69% em outubro e depois cairia a 4,43% em novembro e a 4,31% em dezembro, ou seja, no fechamento do ano.

"Nos próximos meses, a inflação acumulada em 12 meses deve permanecer próxima ao limite superior do intervalo de tolerância, em meio a taxas mais elevadas", afirma o BC. "A principal contribuição para a alta da inflação mensal deve vir da variação positiva dos preços de alimentação no domicílio, que caíram significativamente no trimestre encerrado em agosto."