BC chinês mobiliza departamentos e filiais provinciais para acelerar implementação de medidas

O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) realizou, nesta quinta-feira, 26, uma videoconferência com departamentos e filiais provinciais para estudar e implementar as propostas do órgão decisório do Partido Comunista, o Politburo. O objetivo do BC chinês é ampliar os esforços para acelerar a implementação das recentes medidas políticas incrementais financeiras, de acordo com comunicado do PBoC.

"É necessário acelerar a divulgação de medidas políticas incrementais financeiras e implementar cada medida política item por item", segundo o comunicado. "É necessário reforçar a coordenação departamental, criar grupos de trabalho relevantes e trabalhar em conjunto em todo o sistema para promover eficazmente a recuperação sustentada da economia e o desenvolvimento financeiro de alta qualidade", diz o documento.

O Politburo, que conta com 24 integrantes, prometeu nesta quinta-feira oferecer apoio fiscal e monetário mais forte à segunda maior economia do mundo, apenas dois dias após o banco central do país revelar um agressivo pacote de medidas de estímulo para impulsionar o crescimento.