Balanço de riscos é um instrumento de comunicação da política monetária, destaca BC

Hiato do produto

O Banco Central revisou as suas estimativas para o hiato do produto pela segunda vez consecutiva no Relatório Trimestral de Inflação. A estimativa para o segundo e o terceiro trimestres deste ano passou para 0,5%, indicando que a economia está crescendo acima da sua capacidade. Antes, estavam em zero e -0,2%, respectivamente. A projeção para o último trimestre de 2024 também subiu, de -0,4% também para o campo positivo, em 0,3%.

Para o primeiro trimestre de 2026, o BC estimou que o hiato estará em queda de 0,3%. "Nas projeções do hiato do produto, as condições monetárias restritivas desempenham papel fundamental na redução dos níveis projetados", trouxe o RTI. "Ressalta-se que, em virtude da elevada incerteza existente nas estimativas do hiato do produto, o Copom avalia projeções com diferentes estimativas e cenários para essa variável", continuou o documento.