Após venda de ativos, Marfrig concentra foco em produtos de valor agregado e desalavancagem

Mendonça reafirmou que a Marfrig vai intensificar o foco em produtos processados e industrializados, por considerá-los uma operação mais sustentável. "Continuaremos operando com commodities, mas com competitividade crescente e um foco cada vez maior em produtos de valor agregado", afirmou.

O CEO também destacou a prioridade da Marfrig em manter uma operação sustentável e eficiente, com foco em unidades de maior capacidade produtiva e localização estratégica. "Nosso objetivo é concentrar operações que possuem mais habilitações e grande volume de produção, o que resulta em menor custo por quilo produzido e margens mais sólidas", explicou. "Hoje, 30% das nossas vendas de carne desossada já são de marcas reconhecidas no mercado de alto nível", complementou.

Ele também ressaltou a sinergia com a BRF, que vem gerando resultados importantes em suas operações e marcas combinadas. "Temos trabalhado muito próximos à administração da BRF. As duas empresas estão aproveitando oportunidades conjuntas", comentou, destacando o potencial significativo para capturar sinergias adicionais, com benefícios claros para ambas.

O negócio, anunciado em agosto de 2023, envolve a venda de ativos à Minerva por R$ 7,5 bilhões. A transação inclui 11 plantas de bovinos no Brasil, uma unidade industrial na Argentina, três no Uruguai, uma planta de cordeiros no Chile e um centro de distribuição no Brasil. Mendonça explicou que, após o aval do Cade, a expectativa é de que o processo de transação seja concluído até o fim de outubro.

A exceção envolve a negociação das plantas no Uruguai, que ainda depende da aprovação das autoridades concorrenciais locais. Não há uma data prevista para a conclusão. O valor estipulado para a negociação no Uruguai, de R$ 675 milhões, permanece suspenso. Foram pagos R$ 1,5 bilhão no anúncio do negócio, e com a decisão favorável do Cade, a Marfrig deverá receber entre R$ 5,6 bilhões e R$ 5,7 bilhões, valor ajustado pelo CDI desde agosto de 2023 até a conclusão da transação.