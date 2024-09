Senado dos EUA aprova projeto de lei que evita a paralisação do governo

O Senado dos Estados Unidos aprovou na noite desta quarta-feira, 25, uma medida que financia as agências federais até o fim de dezembro. Por 78 votos a 18, os parlamentares evitam assim uma paralisação do governo durante o período eleitoral. O projeto de lei passou pela Câmara nesta tarde. O texto foi para a sanção do presidente Joe Biden.

O projeto de lei estende o financiamento do governo para as agências federais até 20 de dezembro, colocando o próximo prazo para elaborar um pacote para o ano inteiro logo antes do Natal. O projeto de lei também inclui US$ 231 milhões para o Serviço Secreto, atualmente sob escrutínio do Congresso por falhas na proteção do candidato presidencial republicano, Donald Trump, durante a campanha.