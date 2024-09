'Não dá para antecipar o que o BC fará', diz Haddad sobre Selic

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça, 24, que não é possível saber quais serão os próximos passos do Banco Central na condução da política monetária, e que a missão da autarquia é controlar a inflação. Ele afirmou que espera que o Brasil possa retomar uma trajetória positiva em termos de política monetária e de crescimento sustentável.

"Não dá para prever neste momento o que vai acontecer (com os juros no Brasil). As coisas estão voltando ao normal, na minha opinião. As taxas de juros fora (no exterior) tendem a se comportar melhor para fins domésticos, e a economia chinesa reaquecendo também é muito favorável ao Brasil", disse Haddad a jornalistas, em Nova York.

Sobre as indicações da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), publicada ontem e que marcou a retomada do ciclo de alta nos juros no País, o ministro afirmou que "não dá para antecipar o que o BC" fará porque as decisões do colegiado dependem dos dados futuros. Haddad disse que não havia conversado ainda com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o documento do BC.