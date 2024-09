Micron tem receita e lucro acima da expectativa no 4º tri fiscal, e ação salta 14% em NY

A Micron teve alta de 93% em sua receita no quarto trimestre fiscal de 2024, em comparação com o mesmo período de 2023. Segundo o balanço divulgado no período da tarde desta quarta-feira, 25, a empresa de semicondutores teve receita de US$ 7,75 bilhões no período, em comparação com os US$ 4 bilhões há um ano.

O número superou as projeções de analistas consultados pela FactSet, que esperavam receita em US$ 7,65 bilhões.

No mesmo período, o lucro ajustado por ação da Micron foi de US$ 1,18 por ação, também acima do consenso de US$ 1,11 por ação.