Lula diz que países precisam colocar pobre no orçamento, mas que não dá para obrigá-los

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que os governantes precisam "colocar o pobre no orçamento" de cada país. Ele contou que todos os chefes de Estado com quem conversou aceitaram participar da Aliança Global contra a Fome, mas pontuou que não tem como "obrigar" os países a contribuir no debate.

"Para a minha alegria, a Aliança Global contra a Fome tem sido um sucesso e, até agora, todos os países que nós temos conversado têm tido posição extraordinária de aceitar participar", disse o presidente, em coletiva de imprensa realizada em Nova York, após ter participado de atividades relativas à Assembleia Geral das Nações Unidas nesta quarta-feira, 25.

Lula afirmou, porém, que não tem como obrigar os países a contribuírem para aliança e doar recursos. "O que o Brasil pode dar no G20 é mostrar os eventos de política bem sucedida no Brasil e também estudar outras políticas bem sucedidas em outros países", comentou.