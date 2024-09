Fitch: Consumidores de alta renda impulsionam gastos nos EUA ao utilizarem poupança

Os consumidores de alta renda, que são menos sensíveis à inflação e às taxas de juros, estão impulsionando os gastos dos consumidores nos Estados Unidos, ao poupar menos e usar as economias existentes para sustentar os gastos, de acordo com um novo relatório da Fitch Ratings.

"A Fitch espera um crescimento anual dos gastos do consumidor de 2,2% em 2024, o mesmo que o crescimento anual em 2023. Para 2025 estima-se uma desaceleração, à medida que o crescimento da renda desacelera ainda mais devido ao arrefecimento do crescimento dos salários e do emprego", disse Olu Sonola, chefe de pesquisa econômica da Fitch nos Estados Unidos. "Se a disposição do consumidor de confiar em um balanço patrimonial sólido para compensar a desaceleração esperada da renda continuar inabalável, o risco de alta para os gastos do consumidor persiste."

Os gastos do consumidor aumentaram 2,9% em termos anuais no 2T24. O crescimento real da renda disponível das famílias foi de 1,1% em julho de 2024. A notável redução em relação aos cerca de 4,4% registrados no mesmo período do ano passado foi impulsionada por pagamentos de impostos mais altos, diz o relatório.