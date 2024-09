BoJ: Emprego e renda melhoraram moderadamente; preços dos serviços continuaram a subir

Dirigentes do Banco do Japão (BoJ) concordaram que a situação do emprego e da renda melhoraram moderadamente no país, segundo a ata da reunião de política monetária realizada nos dias 30 e 31 de julho.

Com relação aos preços, os membros do BoJ afirmaram que a taxa anual de aumento do IPC (que inclui todos os itens menos alimentos frescos) havia sido de cerca de 2,5% recentemente, já que os preços dos serviços continuaram a subir moderadamente, refletindo fatores como os aumentos salariais.

Durante o encontro, os integrantes reconheceram que a economia do Japão provavelmente continuaria crescendo em um ritmo acima de sua taxa de crescimento potencial e concordaram que as expectativas de inflação haviam aumentado moderadamente.