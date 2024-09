Tarcísio diz que área do saneamento básico será como 'um novo pré-sal' do País

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que a área do saneamento básico será como "um novo pré-sal". As declarações ocorreram nesta terça-feira, 24, durante o painel "Brasil 2025/26: as oportunidades nos Estados", em conferência do Banco Safra, em São Paulo.

"Só o contrato da Sabesp, agora, é R$ 260 bilhões. Então, a gente vê o poder do marco do saneamento em termos de transformação e geração de investimento. Eu diria que o saneamento é o nosso novo pré-sal, pela capacidade de gerar investimentos no Brasil inteiro", declarou o governador.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No mesmo evento, ele afirmou que o programa de parceria público-privada de São Paulo saltou de R$ 220 bilhões para R$ 500 bilhões desde seu lançamento. "Ontem, eu fiz uma provocação para o meu time, e pouca gente sabia, acho que ninguém sabia responder. Mas eu disse o seguinte: vocês têm ideia do tamanho do nosso programa de parcerias de investimentos hoje? E o pessoal dizia: não sei. Quando a gente lançou o programa, era de R$ 220 bi. Pois é. Hoje ele já é mais do que R$ 500 bilhões. Só a Sabesp é R$ 260 bilhões", declarou.