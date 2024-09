Soma-se à preocupação com fiscal, o tema da transparência, não só com dívida, diz Campos Neto

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, ao comentar sobre a política fiscal do Brasil nesta terça-feira, 24, durante evento do Banco Safra, destacou que, mais do que os números em si apresentados pelo governo, é preciso se atentar para "a transparência e qualidade" desses dados.

O banqueiro central ainda frisou que parece ter havido "um exagero" por parte do mercado financeiro ao precificar os riscos fiscais, mas que não cabe ao BC julgar os preços de mercado, e sim entendê-los. "Nós entendemos que, olhando os preços de mercado parecem um exagero em relação ao que foi feito pelo governo, na área fiscal, mas estamos acompanhando porque é importante para a nossa função reação".

Ao responder um questionamento do mediador do evento, Campos Neto ainda disse que o BC trabalha com um cenário em que haverá redução dos gastos do governo federal na comparação com o que foi gasto no ano passado. "O quanto vai diminuir o gasto a gente não arrisca a colocar, mas a gente entende que vai ter uma desaceleração nos gastos, isso já está nas nossas projeções", explicou.