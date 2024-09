SEC acusa empresas nos EUA de criptomoedas por vendas fraudulentas para investidores

A Securities and Exchange Comission (SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) está acusando a TrueCoin e a TrustToken, empresas de criptomoedas, de fraudarem investidores com o programa de investimento em stablecoin. Elas também são apontadas por oferta e venda não registradas de valores. A acusação, registrada no Tribunal Distrital dos EUA do Norte da Califórnia, diz que as empresas "comercializaram falsamente a oportunidade de investimento como segura e confiável".

O chefe interino da Unidade de Criptoativos e Cibernéticos da SEC, Jorge G. Tenreiro, disse que a TrueCoin e TrustToken buscaram lucros para si mesmos "expondo investidores a riscos substanciais e não divulgados por meio de falsas declarações sobre a segurança do investimento".

As empresas envolvidas, segundo a SEC, não negaram as acusações e concordaram em resolver o caso por meio de acordo.