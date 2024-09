Santander oferece bolsas de R$ 2,4 mil para alunos de cursos superiores

A lista de universidades está disponível na convocatória do programa, no qual é possível acessar durante a inscrição.

As bolsas são válidas para mais de 60 instituições conveniadas ao programa no Brasil . Os interessados podem realizar a inscrição até o dia 27 de outubro, por meio da plataforma Santander Open Academy.

O banco Santander , por meio do programa Santander Graduação 2024, está ofertando 1.500 bolsas de apoio financeiro no valor de R$ 2,4 mil para alunos de graduação, pós-graduação e cursos técnicos nas modalidades presencial e estudo à distância (EAD) .

O valor será dividido em duas parcelas, creditadas na conta corrente do aluno, sendo a primeira parcela em dezembro deste ano e a segunda, em janeiro de 2025.

De acordo com Márcio Giannico, senior head de governos, instituições e universidades do Santander no Brasil, desde 2017, a instituição já beneficiou mais de oito mil universitários com a bolsa.

“Essa iniciativa estimula e apoia os alunos a perseguirem seus sonhos, refletindo o compromisso do Banco em ser um expoente na educação no Brasil”, ressalta.