Ata: Copom ressaltou que espaço de atuação da política fiscal em vários países tornou-se menor

Os membros do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central ressaltaram, na reunião da última quarta-feira, 18, que o espaço para a atuação da política fiscal global se tornou mais limitado, em meio ao aumento da dívida pública mundial e das preocupações com a sustentabilidade fiscal em diversos países, conforme a ata do encontro.

"As políticas monetárias, por outro lado, em um ambiente tão incerto, mantêm-se reativas e dependentes dos dados na maior parte dos países, também trazendo inerente volatilidade aos mercados, como observado durante o período recente", diz o texto, publicado nesta terça-feira, 24.

Para os nove integrantes do Copom, o compromisso dos bancos centrais com o atingimento das suas metas de inflação é um "ingrediente fundamental" no processo de desinflação. As indicações recentes de "ciclos cautelosos" de política monetária em vários países, eles afirmaram, corrobora essa percepção.