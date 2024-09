Alphabet recebe mini-oferta pública da Tutanota, mas não endossa a oferta

A Alphabet recebeu uma mini-oferta pública não solicitada da Tutanota para comprar até 350 mil ações da Classe C da empresa por US$ 180 por ação, mas não a endossou. A empresa controladora do Google disse em um registro de valores mobiliários que a oferta representa menos de 0,01% de suas ações em circulação do Capital C. Ela não endossou a mini-oferta pública e não expressou nenhuma opinião sobre quaisquer ações que os acionistas possam querer tomar.

A Alphabet recebeu uma oferta semelhante em julho da empresa de investimento privado, que também não endossou.

As mini ofertas públicas de aquisição buscam adquirir menos de 5% das ações de uma empresa, permitindo que o licitante contorne as consideráveis divulgações de informações exigidas pela SEC (Securities and Exchange Comission) nos EUA em todas as outras ofertas públicas de aquisição.