Taxas de juros sobem com mal-estar fiscal após novo relatório de receitas e despesas

A decepção do mercado financeiro com a nova projeção de receitas e despesas de 2024 do governo justifica a abertura e inclinação da curva de juros doméstica, com o DI para janeiro de 2029 tendo taxa próxima dos maiores níveis em um ano e meio. Da nova projeção de déficit para este ano, de R$ 68,8 bilhões, a maior parte - R$ 40,5 bilhões - não está contabilizada na medição do cumprimento da meta fiscal, e a coletiva de imprensa do Ministério do Planejamento não acalmou os investidores.

Em segundo plano, o boletim Focus trouxe revisões para cima na taxa Selic e na inflação, contribuindo com o estresse visto nas taxas de contratos de depósito interfinanceiro (DIs). A curva precifica mais de 80% de probabilidade de alta de 50 pontos-base da Selic em novembro e dezembro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 subiu a 12,240%, de 12,190% no ajuste de sexta-feira. O DI para janeiro de 2027 fechou em alta a 12,345%, de 12,252%, e o para janeiro de 2029 foi para 12,475%, de 12,374% no ajuste anterior.