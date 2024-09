Intel, pilar da história computação, pode ser vendida; entenda

A Intel, uma das gigantes do Vale do Silício, está com duas propostas bilionárias, uma de venda e outra de investimento. A fabricante de chips vem enfrentando dificuldades no meio do boom da inteligência artificial (IA) e as negociações surgem como uma possível saída para a marca que ajudou a construir a história da computação pessoal.

Segundo informações da Bloomberg, a Apollo Global Management ofereceu um investimento de até US$ 5 bilhões. A proposta bilionária veio após os rumores divulgados pelo The Wall Street Journal de que a Qualcomm, gigante dos chips para dispositivos móveis, estaria disposta a adquirir a Intel por outros bilhões de dólares.

Os rumores movimentaram o mercado financeiro, fazendo com que as ações da Intel fechassem esta segunda-feira, 23, em alta, com um crescimento de 3,3%. Embora o mercado tenha se empolgado, nem todo o mercado acredita na concretização do negócio. Para o site Investors, o analista Jordan Klein, disse que a possível aquisição da Intel pela Qualcomm seria um 'delírio' por conta dos obstáculos regulatórios.