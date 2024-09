Haddad afirma que tem muita confiança de que governo cumprirá meta fiscal

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que tem muita confiança de que o governo vai cumprir a meta fiscal deste ano. E, apesar das críticas em relação ao fato de isso ser alcançado com receitas extraordinárias, ele ponderou que tais recursos vão passar a ser ordinários no próximo ano.

"Temos que considerar que essa receita extraordinária desse ano vai virar ordinária o ano que vem. Porque a remuneração começa o ano que vem. O fim do Perse acontece o ano que vem", disse Haddad, a jornalistas, em Nova York. "Então, é uma boa notícia", acrescentou

Nas suas palavras, o governo está substituindo os 'tapa-buraco' que aconteciam nos anos anteriores por uma receita consistente. "Isso é um legado do governo. Colocar receitas ordinárias no patamar adequado para honrar as despesas assumidas pelo Congresso Nacional, o que tem que ser honrado", disse.