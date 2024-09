Fávaro: Assinamos hoje extensão do RenovAgro para produtores afetados por incêndios

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, formalizou nesta segunda-feira, 23, a liberação do uso dos recursos do Programa de Financiamento a Sistemas de Produção Agropecuária Sustentáveis (RenovAgro) para produtores rurais afetados pelos recentes incêndios que atingiram parte do território brasileiro. "É uma das linhas de crédito mais atrativas hoje, com dois anos de carência, juros de 7% ao ano e 10 anos para amortização. Então, os produtores que tiveram suas áreas afetadas por incêndio podem acessar esses recursos", disse.

A formalização se deu encontro na Superintendência Federal de Agricultura e Pecuária de São Paulo (SFA-SP) que reuniu representantes de diversas instituições financeiras, como Banco do Brasil, BNDES, Banco da Amazônia, Caixa, Banco do Nordeste e Bradesco. Um produtor rural, de Cáceres (MT), foi contemplado com acesso ao crédito.

A linha tinha recurso total no Plano Safra 2024/25 de R$ 7,7 bilhões, dos quais cerca de R$ 1,2 bilhão já foram desembolsados, segundo dados do Ministério da Agricultura. Ou seja, ainda restam R$ 6,5 bilhões a serem captados por produtores rurais.