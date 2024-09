Cade abre investigação por supostas condutas anticompetitivas no mercado de empilhadeiras

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) abriu investigação sobre a suposta prática de condutas anticompetitivas no mercado de empilhadeiras e no mercado de trabalho dos trabalhadores do setor de empilhadeiras no Brasil.

De acordo com despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU), entre os notificados pelo órgão antitruste estão Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq); Bauko Equipamentos de Movimentação e Armazenagem; BMC Hyundai; Clark Material Handling Brasil; Hyster-Yale Brasil Empilhadeiras; Jungheinrich Lift Truck - Comércio de Empilhadeiras; Kion South America Fabricação de Equipamentos para Armazenagem; Novaes & Souza Publicidade; Paletrans Indústria e Comércio de Empilhadeiras; Skam Empilhadeiras Elétricas; e Toyota Material Handling Mercosur Industria e Comercio de Equipamentos.