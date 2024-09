Mercado vê BC acelerando passo de aperto no fim do ano após comunicado hawkish

Depois de dois anos, os juros de referência da economia brasileira voltaram a subir na quarta-feira, 18, saindo de 10,5%, nível em que a taxa ficou estacionada nos últimos quatro meses, para 10,75%. O movimento veio em linha com as expectativas da maior parte do mercado, porém o tom considerado duro do comunicado levantou apostas de que o Comitê de Política Monetária (Copom) vai acelerar o passo nas duas últimas reuniões do ano para terminar rápido, até janeiro, o ciclo de aperto.

O terreno para a elevação da Selic vinha sendo preparado desde a reunião anterior do Copom, no fim de julho, quando o BC passou a avisar que um aumento dos juros estava na mesa. Indicado para presidir a instituição a partir de janeiro, o diretor de Política Monetária, Gabriel Galípolo, endossou o tom considerado mais duro nas manifestações sobre o passo seguinte do BC.

Além disso, foi apontada uma avaliação de que há uma "assimetria altista" no balanço de riscos. Em outras palavras, há mais riscos de alta (três fatores) do que de baixa (dois) da inflação. É algo que já estava subentendido, mas que agora o comitê coloca com todas as letras. Por fim, o BC, em seu cenário de referência, agora projeta a inflação em 3,5% - portanto, descolada da meta - no primeiro trimestre de 2026, atual horizonte relevante da política monetária.

Junto com indicadores econômicos acima das expectativas, incertezas fiscais e a seca mais intensa no País em sete décadas de medições, as falas de Galípolo assegurando que o BC fará o que for necessário para conduzir a inflação à meta de 3% deixaram claro que a alta estava a caminho.

O BC reage, basicamente, a expectativas de inflação que não se movem em direção à meta e a sinais de que a economia cresce mais do que pode, com um dinamismo no mercado de trabalho também surpreendente e sem alívio suficiente no câmbio. Três horas e meia antes do fim da reunião do Copom, a decisão do Federal Reserve, recebida por muitos economistas com surpresa, de abrir o ciclo de relaxamento monetário com um corte de 0,5 ponto porcentual, e não 0,25, pode ter dado conforto para o BC ser, ao menos por ora, menos agressivo no primeiro aumento do ciclo de aperto, que promete ser breve.

O economista-chefe da G5 Partners, Luis Otavio Leal, pondera, no entanto, que a abordagem cuidadosa nos comentários sobre o cenário internacional pode ter sido pensada para evitar especulações sobre o efeito, no Brasil, da decisão do Fed desta quarta-feira. Não dá para assumir, na avaliação do economista, que quanto mais os juros caírem nos Estados Unidos, mais fácil será o trabalho do BC por aqui e, consequentemente, menor será o ciclo de aperto dos juros no Brasil.