Alckmin rebate críticas sobre redução do congelamento e diz que governo cumprirá arcabouço

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), disse, em um ato de campanha da candidata à Prefeitura de São Paulo Tabata Amaral (PSB), que é pior para o fiscal aumentar a taxa Selic do que reduzir o congelamento de gastos.

O governo "liberou" nesta sexta, 20, R$ 1,7 bilhão em despesas no Orçamento deste ano, por meio do relatório bimestral de receitas e despesas. Embora tenha aumentado o bloqueio de gastos em R$ 2,1 bilhões diante do crescimento de despesas obrigatórias, como aposentadorias, a melhora na projeção de receitas levou à reversão do contingenciamento de R$ 3,8 bilhões que havia sido feito em julho. A decisão surpreendeu e gerou críticas de economistas.

Mesmo assim, Alckmin afirma que o governo cumprirá a meta do arcabouço fiscal este ano. "É compromisso do governo cumprir o arcabouço fiscal. Ele será cumprido. Ainda faltam quatro meses até o final do ano. O governo tomará todas as medidas necessárias para o cumprimento do arcabouço fiscal."