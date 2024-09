Ouro fecha em alta e volta a renovar recorde, de olho em mais cortes de juros pelo Fed

O ouro fechou em alta nesta sexta-feira, 20, e voltou a renovar recorde, impulsionado pelas expectativas de investidores por mais cortes de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) nas próximas reuniões da instituições ainda este ano.

Nesta sexta-feira, o ouro para dezembro fechou em alta de 1,19%, a US$ 2.646,20 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex). Durante a sessão, o metal precioso chegou a ser negociado a US$ 2.651,00 por onça-troy. Na semana, o ouro teve ganhos de 1,36%.

De acordo com o Commerzbank, o alívio agressivo do Fed na quarta-feira aumentou o apetite dos investidores por barras de ouro sem juros, o que coopera para a alta nos preços do metal precioso. Os traders estão precificando mais 75 pontos-base (pb) de cortes até o final do ano e, enquanto essas expectativas persistirem, a alta do ouro deve continuar, afirma o banco alemão, que reitera que a "alta não deve durar para sempre".