Bolsas da Europa corrigem euforia e caem, com sinais de BCs na região mais cautelosos que Fed

A onda de otimismo que se espalhou pelas mesas de operações globais ontem perde força nesta sexta-feira. Investidores ainda estão confiantes de que o Fed aliviará os juros rapidamente ao longo dos próximos meses, após abrir o ciclo com um corte de meio ponto porcentual na última quarta-feira.

No entanto, agora há indícios de que nem todos os bancos centrais do mundo estão em posição para seguir o ritmo do americano. O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, evitou assegurar novos ajustes nos próximos encontros e disse que todas as opções serão consideradas. "Estamos completamente comprometidos com nosso mandato e a abordagem dependente de dados", disse ao jornal Expresso.

No Reino Unido, a dirigente do Banco da Inglaterra (BoE) Catherine Mann defendeu uma estratégia de manutenção da política restritiva por mais tempo, para cortar mais agressivamente depois. Mais cedo, as vendas no varejo britânico mostraram alta de 1% em agosto ante julho.