Petróleo fecha alta, reagindo a otimismo na economia dos EUA após corte do Fed

O petróleo fechou em alta nesta quinta-feira, 19, refletindo um cenário otimista de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) deve cortar mais juros até o final do ano, após ter aberto um ciclo de relaxamento em 50 pontos-base na quarta-feira. Investidores também reagiam à queda inesperada de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos nesta quinta.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para novembro fechou em alta de 1,83% (US$1,28), a US$ 71,16 o barril, enquanto o Brent para novembro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), fechou em alta de 1,67% (US$1,27), a US$ 74,88 o barril.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os futuros do petróleo bruto aumentam junto com o apetite pelo risco em todos os mercados após decisão do Fed, disse Phil Flynn, do Price Futures Group, em um relatório. "Em última análise, o corte trará alta para as ações e commodities, especialmente para o petróleo".