CME: curva marca 50% de chance de Fed cortar juros em 75 PB até o fim do ano, após abrir ciclo

O mercado consolida a aposta de que o Federal Reserve (Fed) entregará um corte acumulado de 75 pontos-base nos juros até o final deste ano, após ter aberto o ciclo de relaxamento com uma redução de meio ponto porcentual na quarta-feira, 18. A precificação aparece no monitoramento do CME Group e contraria o posicionamento de boa parte dos dirigentes do Fed, que espera uma baixa de 50 pontos-base em 2024.

No início da manhã desta quinta-feira, 19, a ferramenta mostrava 50% de chance de a taxa básica passar do nível atual (entre 4,75% e 5,00%) para o intervalo de 4,00% a 4,25%. Na véspera, essa hipótese marcava 42,2%. Houve também um ligeiro aumento na possibilidade de haver uma diminuição total de 100 pontos-base, agora em 17,6%. Por outro lado, a probabilidade de o Fed optar por um corte agregado de 50 pontos-base caiu para 32,4%.

Em relação à próxima reunião, em novembro, a curva amplia a ainda minoritária chance de o banco central americano cortar em mais 50 pontos-base (de 29% de quarta para 35%). O risco de um ajuste menor, de 25 pontos-base, cedeu para 65%.