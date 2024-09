BoE prevê que PIB britânico voltará a ter crescimento de 0,3% por trimestre até o fim do ano

O Banco da Inglaterra (BoE) explica que dados recentes trouxeram poucas novidades no Reino Unido em relação às projeções estabelecidas pela autoridade monetária em agosto. No comunicado sobre a decisão de manter juros em 5%, a instituição diz que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) britânico deve voltar ao ritmo de 0,3% por trimestre na segunda metade deste ano.

O BoE prevê ainda que a taxa anual do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) deve acelerar de 2,2% em agosto para 2,5% até o final do ano, à medida que a queda nos preços de energia deixa de ser incorporada no indicador anual. Para o BoE, a inflação de serviços "permaneceu elevada" no país.

O presidente do BoE, Andrew Bailey, ressaltou que a autoridade monetária deve ser cuidadosa no ciclo atual, de forma a evitar cortes rápidos ou profundos demais nos juros. *Com informações da Dow Jones Newswires.