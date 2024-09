PIB da Argentina cai 1,7% no 2º trimestre ante mesmo período de 2023

O Produto Interno Bruto (PIB) da Argentina recuou 1,7% no segundo trimestre desse ano, em comparação com o mesmo período de 2023, afirma o Instituto Nacional de Estatística e Censo (Indec, na sigla em espanhol) do país. A queda foi menor do que a esperada por analistas consultados pela FactSet, que projetavam recuo de 2,9% ao ano.

Comparado ao primeiro trimestre desse ano, o recuo foi de 2,3%.