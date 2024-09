Pedidos de hipoteca nos EUA sobem 14,2% em 1 semana, na expectativa por corte de juro pelo Fed

Os pedidos de hipoteca aumentaram 14,2% em base ajustada na semana encerrada em 13 de setembro, de acordo com pesquisa semanal da Mortgage Bankers Association (MBA). Em uma base não ajustada, o aumento foi de 26% em comparação à semana anterior.

"A atividade de solicitação aumentou significativamente na semana passada, já que as expectativas do mercado de um corte de juros pelo Federal Reserve puxaram as taxas de hipotecas para baixo", disse o vice-presidente e economista-chefe adjunto da MBA, Joel Kan.

Ainda, o documento indica que os pedidos de refinanciamento aumentaram 24% em relação à semana anterior e foi 127% maior do que a mesma semana no ano passado.