Nove dirigentes do Fed esperam reduções de 50 pb até fim do ano; sete esperam corte de 25 pb

Dentre os 19 dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) presentes na reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) desta quarta-feira, 18, nove acreditam que os juros terminarão este ano entre 4,5% e 4,25%, faixa 50 pontos-base (pb) menor do que a atual, após o corte de hoje. Outros sete dirigentes acreditam que a taxa terminará 2024 entre 4,75% e 4,5%, enquanto dois banqueiros centrais defendem que os juros devem encerrar este ano no nível atual, entre 4,75% e 5%. A mediana das projeções para a taxa dos Fed Funds, como é conhecida a taxa de juros dos EUA, caiu de 5,1% em junho para 4,4% nesta quarta.

Essa decisão foi a primeira que trouxe também as visões para 2027: as projeções são praticamente as mesmas de 2026, com a diferença na faixa de 2,25% a 2,50% (com 2 dirigentes) e na faixa de 2,75% a 3% (com quatro dirigentes). No longo prazo, a mediana das expectativas é para que os juros fiquem em 2,9%; assim como em 2027.