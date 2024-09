Ninguém deve olhar para o hoje e pensar que este é o novo ritmo de corte de juro, diz Powell

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, comentou que a redução de juros de 0,50 ponto porcentual adotada nesta quarta-feira, 18, pela instituição "é um movimento forte" que é um sinal de compromisso para atingir os dois mandatos do Fed e não ser influenciado por fatores políticos.

Por outro lado, Powell destacou que a redução de juros de 0,50 ponto porcentual nesta quarta não deve ser interpretada como o ritmo que o Fed seguirá nas próximas reuniões, pois as decisões para administrar os Fed Funds serão decididas a cada reunião de acordo com os dados econômicos.

"Estamos recalibrando a política monetária ao longo do tempo. Avançamos a política monetária no ritmo que avaliamos ser apropriado", afirmou o presidente do Fed.