Mediana das previsões do Fed para desemprego nos EUA sobe para 2024, 2025 e 2026

A mediana da projeções dos dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) para a taxa de desemprego nos Estados Unidos subiu para 2024, 2025 e 2026. No longo prazo, as estimativas ficaram inalteradas.

Para 2024, a mediana das estimativas para a taxa de desemprego saiu de 4,0% em junho para 4,4%.

Para 2025, a projeção subiu de 4,2% para 4,4%. Para 2026, a expectativa passou de 4,1% para 4,3%.