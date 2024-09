Mediana das estimativas do PIB dos EUA cai para 2024 e é mantida para 2025 e 2026, diz Fed

A mediana das projeções para o crescimento dos Estados Unidos tiveram uma leve revisão em baixa em 2024, enquanto as estimativas para 2025, 2026 seguiram inalteradas, de acordo com documento do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) divulgado nesta quarta-feira.

A projeção mediana para 2024 recuou de 2,1% em junho para 2%.

Para 2025 e 2026, a mediana das projeções é de expansão de 2% em cada um dos anos, similar ao previsto em junho.