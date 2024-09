Fed segue focado no duplo mandato de máximo emprego e inflação na meta, afirma Powell

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, comentou que o banco central dos Estados Unidos continua comprometido nos seus dois mandatos, que são a máxima geração de empregos e estabilidade de preços, em entrevista coletiva. "Estamos comprometidos em manter a economia americana forte", o que pode ser feito com ajustes da política monetária, afirmou a autoridade.

Ele também apontou que as expectativas para os índices de preços de longo prazo "continuam aparentemente bem ancoradas", acrescentando que o comitê dos dirigentes do Fed adotará suas decisões de política monetária de acordo com os dados "em cada reunião".