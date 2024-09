FecomercioSP: Alta da Selic reflete preocupação do BC com o excesso de demanda que se avizinha

O Banco Central (BC), ao elevar a sua taxa básica de juro (Selic) em 0,25 ponto porcentual a 10,75% ao ano - primeira alta em dois anos -, expressa preocupação com o excesso de demanda que se avizinha, avalia a FecomercioSP em nota enviada do Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado). Preocupação essa que, segundo a entidade, ela vem alertando já há algum tempo.

"Trata-se de um sinal forte de que o BC está atento aos efeitos potenciais de uma desancoragem de expectativas, mesmo que isso tenha custado o reajuste dos juros, colocando essa percepção à frente de indicadores que poderiam até sustentar uma manutenção da taxa em 10,50%, como os números do último IPCA e as condições do mercado internacional", consideram os economistas da FecomercioSP.

A FecomercioSP acredita que a leitura do Copom seja de um contexto econômico de desemprego baixo (6,8%, no trimestre encerrado em julho), massa de renda em níveis históricos e, por consequência, um Produto Interno Bruto (PIB) em ritmo acelerado (com crescimento de 1,4% no segundo trimestre em relação ao primeiro, e de 3,3% em comparação ao mesmo período de 2023).