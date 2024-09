Dólar tem 6º pregão seguido de queda após Fed cortar juros em 50 pontos-base

O dólar emendou sexto pregão consecutivo de baixa no mercado doméstico nesta quarta-feira, 18, dia que marcou o começo do tão aguardado ciclo de relaxamento monetário nos Estados Unidos e deve trazer o início de um processo de alta da taxa Selic.

Foi a senha para uma perda generalizada da moeda norte-americana, com o índice DXY descendo até a mínima aos 100,215 pontos, nos menores níveis desde julho de 2023. Por aqui, o dólar à vista acompanhou o movimento e tocou mínima a R$ 5,4130.

A febre vendedora amainou ao longo da entrevista coletiva do presidente do Fed, Jerome Powell. Embora tenha reiterado o progresso no combate à inflação, Powell tratou de desautorizar apostas em um ciclo rápido e agressivo de corte de juros. Ele condicionou os próximos passos do Fed a indicadores e disse que ninguém "deve olhar" para a redução de hoje e pensar que esse "é o novo ritmo de cortes".

As falas de Powell esfriaram a euforia dos investidores. O índice DXY não apenas desacelerou as perdas como, no fim do dia, já operava em leve alta, na casa dos 101,100 pontos. Em sintonia com o exterior, o dólar reduziu bastante o ritmo de queda por aqui na última hora de negociação.