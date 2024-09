Dólar recua ante o real, com liquidez reduzida e à espera de bancos centrais

Em queda pelo sexto dia consecutivo, o dólar à vista renovou mínima perto do fim da manhã desta quarta-feira, 18, tocando pontualmente o nível dos R$ 5,45. A baixa ocorre na contramão do avanço dos retornos dos Treasuries e a despeito da queda das bolsas de valores nos Estados Unidos e no Brasil, em um ambiente de forte expectativa pelas decisões de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos.

Segundo operadores nas mesas de operações, o ambiente de expectativa reduz a liquidez dos negócios e os investidores evitam se arriscar em operações mais expressivas.

Com isso, as oscilações ocorrem conforme movimentos do comércio exterior e ainda movidas pela expectativa de aumento do diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, que deverá ser confirmado nas reuniões do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e do Banco Central brasileiro.