Dados mostram atividade em nível sólido, o que dá suporte a mercado de trabalho, diz Powell

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, comentou que os dados econômicos nos EUA mostram que o nível de atividade no país está "sólido", o que apoia o bom estado do mercado de trabalho.

Powell destacou que não é necessário ver um aumento de demissões por empresas americanas para que a inflação caia, pois os membros do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) "estão com grande confiança de que a inflação está na direção de 2% ao ano".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ele ressaltou que será necessário ter acesso a dados econômicos para que a decisão de política monetária de novembro ser adotada, o que será decidido naquele encontro.