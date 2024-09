Bolsas da Europa fecham em baixa com incerteza sobre corte de juros do Fed nos EUA

As bolsas da Europa fecharam em baixa nesta quarta-feira, 18, com as incertezas em relação à decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) nos Estados Unidos levando os investidores a frearem um pouco o apetite por risco.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em queda de 0,68%, aos 8.253,68 pontos, pressionado pelas expectativas sobre a decisão do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) na quinta-feira, após inflação em linha com as expectativas. O CAC 40, de Paris, caiu 0,57%, encerrando em 7.444,90 pontos. O DAX, referência em Frankfurt, teve leve baixa de 0,03%, a 18.720,15 pontos. As cotações são preliminares.

A precificação de um corte de juros agressivo pelo Fed embalou ativos de risco nos últimos dias e conferiu ganhos às bolsas europeias. No entanto, depois da divulgação recente de dados de atividade e inflação acima do consenso nos EUA, parte do mercado volta a defender um início de ciclo mais cauteloso, o que provocou uma dinâmica de correção nesta quarta-feira.