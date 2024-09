BC reavaliou o hiato do produto para o campo positivo

O Comitê de Política Monetária (Copom) informou nesta quarta-feira, 18, que reavaliou o hiato do Produto Interno Bruto (PIB) para o campo positivo. A mudança foi divulgada no comunicado da decisão do colegiado de aumentar a Selic hoje em 0,25 ponto porcentual, para 10,75% ao ano, mas não é detalhada.

De acordo com o documento, a revisão foi propiciada pelo conjunto dos indicadores de atividade econômica e do mercado de trabalho no País, que têm apresentado um dinamismo maior do que o esperado. O colegiado também reforçou que a inflação medida pelo IPCA cheio, assim como medidas de inflação subjacente, se situaram acima da meta para a inflação nas divulgações mais recentes.