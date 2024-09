BC: Projeção de IPCA em 12 meses até março de 2026 no cenário de referência sobe para 3,5%

O Comitê de Política Monetária (Copom) informou nesta quarta-feira, 18, que a projeção do Banco Central para o IPCA acumulado em 12 meses até março de 2026 passou de 3,4% para 3,5% no cenário de referência. O Copom retirou do comunicado o cenário alternativo de inflação.

O anúncio da atualização de sua previsão consta do comunicado sobre a decisão do colegiado de subir em 0,25 ponto porcentual a Selic em 10,50% ao ano/para 10,75% ao ano. "O Comitê avalia que há uma assimetria altista em seu balanço de riscos para os cenários prospectivos para a inflação", diz o comunicado, que destacou "uma desancoragem das expectativas de inflação por período mais prolongado; uma maior resiliência na inflação de serviços do que a projetada em função de um hiato do produto mais apertado; e uma conjunção de políticas econômicas externa e interna que tenham impacto inflacionário, por exemplo, por meio de uma taxa de câmbio persistentemente mais depreciada".

No documento, a instituição também revelou que sua estimativa para a inflação de 2025 subiu de 3,4% para 3,7% no cenário de referência, com o IPCA superando o centro da meta de 3%. Na reunião de 31 de julho, a mediana das projeções para o IPCA de 2025 no relatório Focus estava em 3,96% e, no mais recente, em 3,95%. Para 2024, a projeção do BC no cenário também de referência subiu de 4,2% para 4,3%.