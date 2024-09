BC: Alta de 0,25 é compatível com estratégia de convergência da inflação para ao redor da meta

O Comitê de Política Monetária (Copom) informou nesta quarta-feira, 18, que a sua decisão pela alta de 0,25 ponto porcentual da Selic, para 10,75% ao ano, é compatível com a estratégia de convergência da inflação para ao redor da meta. De acordo com o comunicado que acompanhou o novo nível da taxa, o cenário, marcado por resiliência na atividade, pressões no mercado de trabalho, hiato do produto positivo, elevação das projeções de inflação e expectativas desancoradas demanda uma política monetária mais contracionista.

"Considerando a evolução do processo de desinflação, os cenários avaliados, o balanço de riscos e o amplo conjunto de informações disponíveis, o Copom decidiu, por unanimidade, elevar a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual, para 10,75% a.a., e entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante", escreveram os integrantes do Copom.

O documento salienta que, sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego.