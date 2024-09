Agosto registra avanço da produção industrial e do número de empregados, aponta CNI

Tanto a produção industrial quanto o número de empregados no setor registraram avanço em agosto na comparação com julho, aponta a Sondagem Industrial divulgada nesta quarta-feira, 18, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O índice de evolução da produção industrial atingiu 52,2 pontos no mês passado. Como ficou acima dos 50 pontos, o indicador do mês sinaliza que houve expansão da produção frente a julho.

"É o segundo mês consecutivo de alta de produção - o índice de julho de 2024 também ficou acima dos 50 pontos", afirmou a CNI. Por outro lado, as expectativas mostraram uma redução do otimismo em setembro sobre a demanda e as compras de matérias-primas.

Segundo a entidade, o crescimento da produção de agosto foi puxado pelas médias e grandes empresas, já que os índices para as firmas desses portes ficaram acima de 50 pontos, enquanto o indicador para indústrias de pequeno porte ficou abaixo dessa linha, o que supõe um recuo da produção nessas empresas. "Entre as regiões do País, todos os índices encontram-se acima da linha divisória de 50 pontos", assinalou a confederação.