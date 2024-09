Petróleo fecha em alta, com tensões no Oriente Médio e expectativa por corte de juros

Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta na sessão desta terça-feira, 17, com WTI e Brent permanecendo dos US$ 70 o barril, diante de novas tensões no Oriente Médio. Segundo a Associated Press, explosões de pagers no Líbano mataram pelo menos nove pessoas e feriram um embaixador do Irã.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para novembro fechou em alta de 1,36% (US$ 0,94), a US$ 69,96 o barril, enquanto o Brent para novembro de 2024 negociado na Intercontinental Exchange (ICE) subiu 1,31% (US$ 0,95), a US$ 73,70 o barril.

Apesar de terem exibido perdas moderadas mais cedo, os contratos futuros do petróleo também foram impulsionados pelo cenário positivo de dados de varejo, indústria e construção dos EUA. O quadro de resiliência econômica pode favorecer a demanda pela commodity.