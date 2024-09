Lula diz que eventos climáticos precisam ser levadas em consideração na elaboração do Orçamento

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o governo federal precisa levar em consideração episódios como os incêndios e mudanças climáticas para a elaboração do novo orçamento da União. De acordo com ele, há ainda uma série de propostas que a gestão precisa estabelecer no combate aos incêndios, mas nenhuma delas será enviada ao Congresso sem uma discussão prévia com o Parlamento.

"É muito importante que, na hora que a gente for discutir novamente o novo orçamento, a gente vai ter que saber que tem coisa nova que aconteceu e a gente não pode continuar com a mesma regra que a gente tinha estabelecido há tantos e tantos anos", disse Lula, durante reunião com chefes dos Três Poderes nesta terça-feira, 17, no Palácio do Planalto.

"Mudou, o clima mudou, as necessidades das pessoas, mudou a vida das pessoas", completou o petista. Segundo o chefe do Executivo, é preciso fazer com que o Brasil se transforme numa economia definitivamente desenvolvida e ambientalmente justa.