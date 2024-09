Juros: melhora do câmbio alivia pressão vinda dos Treasuries e taxas têm viés de baixa

Os juros futuros fecharam a terça-feira com viés de baixa, após serem pressionados para cima ao longo da manhã pelo ambiente externo e pelo risco do cenário fiscal. O alívio coincidiu com a melhora do câmbio, com o dólar se firmando abaixo de R$ 5,50, também na segunda etapa, que não teve maiores novidades no noticiário que justificassem o abandono da cautela.

Os rendimentos dos Treasuries seguiram em alta até o fim do dia, em meio a dados de atividade surpreendentes, mas que não chegaram a abalar a confiança do mercado no corte de juros em 0,5 ponto porcentual pelo Fed amanhã. As apostas para o Copom também desta quarta-feira seguem consolidadas numa alta de 0,25 ponto.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 encerrou em 10,945%, de 10,961% ontem no ajuste, e a do DI para janeiro de 2026, em 11,78%, de 11,83% ontem. O DI para janeiro de 2027 fechou com taxa de 11,81% (11,85% ontem no ajuste) e a do DI para janeiro de 2029 ficou estável em 11,96%.