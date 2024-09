Chance de Fed cortar juros em 50 pontos-base amanhã se aproxima de 70%

A probabilidade de o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) cortar juros em 50 pontos-base amanhã se aproxima de 70%, conforme indica a plataforma de monitoramento do CME Group. Pouco antes do fechamento deste texto, essa hipótese marcava 69%, comparado com 62% na véspera.

Já a possibilidade de haver uma redução mais tímida, de 25 pontos-base, aparecia com 31%.

Para o agregado do ano, a curva embute probabilidade majoritária (52,1%) de haver uma redução acumulada de 125 pontos-base até dezembro.