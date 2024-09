Caixa e INSS compartilharão barcos para atendimento ao público no Norte do País

A Caixa Econômica Federal e o INSS compartilharão barcos para o atendimento a populações ribeirinhas no região Norte do Brasil. O banco estima que serão atendidas mais de 3 milhões de pessoas em 140 localidades, através do compartilhamento de sete barcos.

O acordo de cooperação está sendo assinado na tarde desta terça-feira, 17, em Brasília, em cerimônia no Ministério da Previdência que conta com a presença do titular da pasta, Carlos Lupi, do presidente da Caixa, Carlos Vieira, e do presidente do INSS, Alessandro Stefanuto.

O banco tem duas agências-barco itinerantes, o Chico Mendes, que opera no Amazonas, e o Ilha do Marajó, no Pará. Hoje, as duas embarcações atendem a 27 localidades na região. Com o acordo, os sete barcos do INSS também prestarão serviços à população, enquanto os dois barcos da Caixa prestarão serviços do INSS.